Il tour dei canili di Caterina Murino, tappe a Olbia e Arzachena

L’attrice Caterina Murino nei canili a Olbia e Arzachena.

Domenica scorsa, l’attrice sarda Caterina Murino ha fatto tappa al canile municipale di Arzachena, nell’ambito del suo tour di visita tra i canili e le strutture di accoglienza per animali della Sardegna. La struttura, gestita dalla municipalizzata Ge.se.co surl, ha accolto con entusiasmo l’illustre ospite.

Murino, nota per il suo impegno nel sociale e per la sua sensibilità verso il benessere animale, si è detta piacevolmente sorpresa dalle ottime condizioni della struttura situata in località Monti Aguisi. Insieme ai suoi compagni di viaggio, l’attrice ha visitato le aree destinate agli animali ospitati, riscontrando un elevato standard di cura e attenzione.

In occasione della sua visita, Caterina Murino ha voluto dare un contributo tangibile alla causa animalista. Alla direttrice della Ge.se.co, Anna Maria Zedda, ha donato parte dei 3.000 chili di crocchette ricevute come sponsorizzazione, destinate a sostenere la campagna di sensibilizzazione sul tema del benessere animale in tutta l’Isola. L’attrice ha visitato anche il canile di Olbia, della Lida. Anche qui ha donato 3000 chili di crocchette per i pelosi ospitati presso la struttura.

