A Telti un nuovo ufficio postale con tanti nuovi servizi

Il nuovo ufficio postale di Telti.

Con l’avvio dei lavori di ristrutturazione, l’ufficio postale di Telti entra ufficialmente a far parte del progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali“, promosso da Poste Italiane per potenziare la rete territoriale e integrare i servizi della Pubblica Amministrazione nei piccoli centri. Quello di Telti è il sedicesimo presidio della provincia della Gallura Nord-Est a essere coinvolto nel piano, che riguarda tutti i comuni sardi con meno di 15mila abitanti.

L’intervento prevede una riqualificazione completa degli spazi interni, con l’obiettivo di migliorarne funzionalità e accoglienza. Nuovi arredi pensati per agevolare l’accesso ai servizi, una diversa organizzazione degli ambienti e soluzioni mirate al benessere degli utenti rientrano tra gli aspetti centrali dell’operazione. Alla riapertura dell’ufficio, saranno attivi anche alcuni servizi aggiuntivi, tra cui il rilascio e il rinnovo del passaporto elettronico e la possibilità di ottenere certificati anagrafici e previdenziali attraverso il collegamento all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Per tutta la durata dei lavori, stimata in dieci giorni lavorativi salvo imprevisti, Poste Italiane assicura la continuità operativa tramite una postazione temporanea allestita presso l’ufficio postale di Monti, in via Don Sturzo, accessibile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

