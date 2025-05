Salmo diventa Papa per lanciare il suo album “Ranch”

Il nuovo album del rapper Salmo.

Indossa paramenti papali e osserva Milano dall’alto di un murale: così lo street artist TvBoy ha voluto rappresentare Salmo per celebrare l’uscita di Ranch, il nuovo album del rapper. L’opera, apparsa sui muri del capoluogo lombardo, ha suscitato subito curiosità e commenti per il contrasto tra l’iconografia religiosa e l’identità provocatoria dell’artista sardo.

Con Ranch, Salmo torna sulle scene musicali con un progetto che si allontana dai cliché del genere e dall’immaginario western suggerito dal titolo. Il disco, infatti, prende il nome da un luogo reale e molto personale: un rifugio immerso tra le colline della Sardegna, dove l’artista ha scelto di ritirarsi per un periodo, prendendo le distanze da social network e sovraesposizione mediatica. Un ritiro creativo che si è trasformato in musica e introspezione.

Il lavoro si compone di 17 tracce che spaziano tra sonorità diverse e testi carichi di tensione emotiva e riflessioni personali. Da On Fire a Conta su di me, passando per collaborazioni come quella con Kaos in Bye Bye, il disco si presenta come un viaggio sonoro e intimo, dove trovano spazio rabbia, fragilità, ma anche ironia e speranza.

