Idee e spunti per un lavoro da casa redditizio

Lo sviluppo della tecnologia ha cambiato non solo la quotidianità delle persone ma anche il modo di lavorare. Infatti, ormai è possibile guadagnare un ottimo stipendio anche direttamente da casa, senza doversi recare di persona in ufficio. Probabilmente una delle cause che hanno inciso sullo sviluppo e la diffusione del c.d. lavoro smart va rinvenute nella Pandemia, la quale ha costretto milioni e milioni di persone a non uscire di casa e a reinventarsi per trovare un lavoro da casa redditizio. Diversamente da quello che si potrebbe pensare, sono svariati i lavori che possono essere svolti in modalità “smart”, ovvero con l’utilizzo di un supporto tecnologico come ad esempio un computer, un tablet o addirittura uno smartphone connesso a Internet.

Trader

Il termine trader indica un operatore che compra e vende strumenti finanziari come azioni, obbligazioni e derivati sui vari mercati mobiliari a fini speculativi, ovvero, per poter ottenere un profitto dal capitale investito. Queste figure spesso lavorano per sé, ma possono operare anche per banche, fondi di investimento e altre istituzioni finanziarie. Le attività dei trader possono essere a breve termine, come il day trading, dove le posizioni vengono aperte e chiuse nell’arco della stessa giornata, oppure a lungo termine, con investimenti che durano mesi o anni. Come è facile intuire, questo lavoro può essere svolto letteralmente ovunque, tutto ciò che occorre è una connessione a internet e un supporto tecnologico con cui effettuare le operazioni. Ad ogni modo, non è un mestiere che si improvvisa: è necessario seguire corsi di formazione continui ed è preferibile (ma non indispensabile) avere una laurea in matematica, economia o statistica.

Social media manager

Un altro dei lavori da casa più popolari e redditizi è il Social Media Manager (SMM), ovvero un professionista incaricato di gestire i canali social di una o più aziende. Infatti, queste piattaforme a oggi sono indispensabili per il marketing e la comunicazione dei brand in qualsiasi settore e devono essere gestiti in maniera professionale. Ma di cosa si occupa un SMM? I suoi obiettivi sono molteplici: aumentare la conoscenza del marchio e il numero di followers, stimolare le interazioni sulle pagine social aziendali, promuovere i prodotti o servizi dell’azienda e incrementare il fatturato. Per diventare un Social Media Manager è fondamentale avere una passione per i social media e una profonda conoscenza delle loro dinamiche. In più, sono necessari corsi specializzati nel settore e molta pratica sul campo.

Web designer

I web designer sono delle figure in grado di progettare e realizzare siti web, e integrare negli stessi immagini, musica e video. Questi professionisti creano sia il design che la struttura dei diversi portali e aggiornano quelli già esistenti per renderli moderni e funzionali. Per diventare web designer è fondamentale avere una solida conoscenza delle tecnologie web, inclusi HTML, CSS e JavaScript. È inoltre essenziale saper utilizzare i software di design grafico come Adobe Photoshop, Illustrator ecc. La formazione può avvenire attraverso corsi universitari specifici, corsi professionali oppure da autodidatta, ma è fondamentale avere un buon occhio per i dettagli e il gusto estetico.

