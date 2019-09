Gli appuntamenti.

Sabato 14 settembre, a partire dalle ore 17, si svolgerà la quarta edizione di “Anime in Sardegna”, collettiva di varie espressioni artistiche, ideata ed organizzata da Evi Pattitoni.

Quest’anno la manifestazione avrà come suggestiva cornice il giardino della famiglia Pattitoni a Telti in via C. Colombo 8. Ad accogliere il pubblico sarà il fisarmonicista Giovanni Careddu. Gavino Minutti, esperto in materie economiche e sociologiche dialogherà con lo scrittore Nello Rubattu e con Evi Pattitoni e Cecilia Sanna che, recentemente, hanno stretto un rapporto di collaborazione creativa. Prevista la partecipazione di alcuni rappresentanti delle istituzioni.

Tra questi: Antonio Satta, Nardo Marino, Quirico Sanna, Mario Gattu e Gianfranco Pinducciu. Uno spazio sarà dedicato all’astrologa Arianna Mendo amante e profonda conoscitrice dei siti sacri sardi. Una novità di questa edizione è l’intervento di “Anim’In” un gruppo composto da 9 noti poeti locali ognuno dei quali, su proposta di Evi Pattitoni, ha dedicato dei versi sul tema : Anime in Sardegna. Parole dettate dai sentimenti di amore, amicizia, condivisione, accoglienza, arte assemblati in un unico canto corale. I nomi dei poeti in ordine di declamazione sono: Tonina Bittau, Andrea Columbano, Mariella Fodde, Vanna Sanciu, Quirina Ruiu, Giuseppina Carta, Franca Carta, Gesuina Scanu, Tino Scugugia.

Un altro momento, sempre legato alla poesia, coinvolgerà Marella Giovannelli e il suo nuovo libro “Il mare segreto delle stelle” , presentato da Tino Scugugia. A seguire ogni poeta del gruppo “Anim’In” declamerà una sua lirica introducendo lo spazio dedicato alla memoria dei poeti teltesi Bruno Columbano e Giovanna Muzzu i cui versi saranno interpretati da Mariapia Pirina e Evi Pattitoni.

Il ricco programma della serata prevede la presentazione di Sara Depperu e Rita Oggianu, testimonial di Mom, e un’intervista alla videoblogger Rosa Mazzone. Ad impreziosire musicalmente l’evento saranno Tony Marino con il suo sax, i Cordas et Cannas Francesco Pilu e Bruno Piccinnu, Alain Pattitoni. In esposizione le opere di Tim Motion, Carla Mancini, Cecilia Sanna, Fiorella Scaia, Aurelia Nudda, Elisabetta Vannucci, Sara Cid, Simone Sanna, Giuseppe Varrucciu, Salvatore Columbanu, Ezio Canu, Michele Razzato, Tonio Pileri, Giuseppe Muzzu, Giuliano Davoli e il primo costume di Telti realizzato dalla maestra sarta di Telti Antonia Pinducciu. Tra gli ospiti ci sarà anche il naturalista Francesco Cassitta. Nutrito il gruppo di sponsor e volontari che hanno contribuito alla realizzazione di “Anime in Sardegna”.

(Visited 49 times, 66 visits today)