Approvato a Telti il bilancio di previsione.

Approvato a Telti il bilancio di previsione 2023/25, con i voti della sola maggioranza allo scorso Consiglio comunale, complessivo di 5.517.604,75. euro. “Si tratta di un atto importante per il raggiungimento degli obiettivi del nostro mandato”, hanno dichiarato il sindaco Vittorio Pinducciu e l’assessore Matteo Sanna.

“Si tratta di un importante traguardo che ci rende orgogliosi e rispettosi del mandato affidatoci dagli elettori – dichiarano -. Ringraziamo tutta la struttura Tecnico/amministrativa del comune di Telti ed il nuovo responsabile del servizio dottor Occhioni per questo importante traguardo ed il revisore dei conti dottoressa Scanu per la collaborazione seria e puntuale. La minoranza ( assente) invece lancia il sasso è poi nasconde il pugno non presentando nessun emendamento al bilancio e rifiutando il confronto democratico nell’unica sede preposta con scuse pretestuose e prive di fondamento, preferendo disinformare attraverso i social e la stampa. Partecipando al consiglio comunale avrebbero trovato tutte le risposte alla disinformazione esternata.”

