Furgone prende fuoco, paura sulla strada di Telti

L’incendio sul furgone è avvenuto alle 14:30 a Telti.

Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un incendio in furgone sulla strada di Telti, causando grande apprensione. Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 14:30, quando ha improvvisamente iniziato a sprigionare fumo, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Olbia.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il luogo. Fortunatamente, non si registrano feriti, né tra i passeggeri del furgone né tra i soccorritori. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un guasto meccanico al veicolo.

