Al via i lavori per realizzare un parco a Telti: 1,2 milioni per i lavori

A Telti ci sarà un parco urbano.

È partito ufficialmente il cantiere per la realizzazione del nuovo parco urbano di Telti, un progetto ambizioso che mira a trasformare e riqualificare un’area di alto pregio ambientale, sanando al contempo una storica “frattura urbana” che da tempo attendeva una soluzione.

L’intera opera, il cui costo complessivo stimato è di circa 1,2 milioni di euro, è stata strategicamente suddivisa in due lotti funzionali. Questa scelta gestionale e tecnica è stata dettata principalmente da motivi legati all’accesso e alla gestione dei finanziamenti.

I lavori sono iniziati concentrandosi sul lotto 1, per il quale è previsto un impegno economico di circa 600.000 euro. I lavori per questo primo lotto sono già stati regolarmente aggiudicati, assicurando la partenza immediata e la copertura finanziaria necessaria per la prima fase di realizzazione.

L’avvio di questa prima fase segna un punto di svolta significativo per la comunità di Telti. Al termine dell’intero progetto, la cittadina potrà finalmente disporre di uno spazio verde non solo fruibile, ma che contribuirà in maniera decisiva a restituire decoro e bellezza all’area.

Il nuovo parco urbano non è solo un’opera infrastrutturale, ma un intervento con una duplice valenza: valorizzare e proteggere l’area di pregio naturale in cui sorgerà il parco cittadino. Superare la “frattura urbana” esistente, integrando l’area nella vita cittadina e migliorando la connessione tra le diverse zone del paese. Con l’avvio dei lavori, Telti si avvicina sempre più al raggiungimento di un obiettivo fondamentale: dotarsi di un moderno e funzionale polmone verde, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per l’aggregazione, il tempo libero e il benessere dei suoi cittadini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui