Il ritorno di Biancareddu, ecco tutti i candidati di “UniAmo Tempio”

Andrea Biancareddu candidato sindaco con la lista “UniAmo Tempio”

“UniAmo Tempio“: nasce una lista civica che sostiene Andrea Biancareddu come candidato sindaco per le Comunali del 7 e 8 giugno. Ex sindaco ed ex assessore regionale, prima con Cappellacci e poi con Solinas, ha scelto di correre di nuovo per la fascia tricolore a Tempio.

La lista UniAmo Tempio

“Si presenta ufficialmente alla cittadinanza “UniAmo TEMPIO”, la nuova lista civica nata dalla volontà di un gruppo di professionisti, imprenditori e rappresentanti della società civile, uniti da un obiettivo comune: “Ridare a Tempio forza, fiducia e prospettiva”. Prima ancora di illustrare i punti programmatici, i candidati della lista tengono a chiarire la genesi di questa visione politica. La scelta di Andrea Biancareddu come candidato Sindaco non è stata casuale, ma il frutto di una valutazione condivisa e ponderata: la lista ha individuato in lui una figura con esperienza, equilibrio e conoscenza delle istituzioni, ritenuta indispensabile per tradurre le idee in risultati concreti”.

“Il simbolo, “UniAmo Tempio” racchiude l’essenza di una visione fondata su due pilastri: Unità, per ricostruire una comunità forte, coesa e partecipe, capace di superare le frammentazioni del passato; Amore, inteso come senso di appartenenza, rispetto per le proprie radici e attenzione verso il prossimo.

La lista si presenta con un programma dettagliato, centrato sui bisogni reali delle persone: qualità della vita, crescita economica, tutela dell’ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali, per troppo tempo trascurati. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani, con l’impegno che nessuno venga lasciato indietro. L’obiettivo è un’amministrazione solida, operativa e trasparente, capace di rimettere al centro Tempio e i suoi cittadini”.

Biancareddu: “Attenzione per tutti, soprattutto per i più deboli”

“Tempio è una città capoluogo di provincia – spiega Andrea Biancareddu in un video su Facebook -, con una storia antica e un popolo orgoglioso, che ha bisogno di una guida autorevole e capace, ma allo stesso tempo umile e disponibile nei confronti dei cittadini, che devono essere ascoltati e resi partecipi nelle scelte fondamentali. Avremo attenzione per tutti, soprattutto per i più deboli: le famiglie, gli anziani, i malati, i giovani, i lavoratori e soprattutto chi il lavoro non ce l’ha”.

“I candidati di “UniAmo Tempio” ribadiscono con chiarezza la natura totalmente civica della lista. Il gruppo è composto da donne e uomini che non rispondono a logiche di partito, ma agiscono esclusivamente nell’interesse della comunità. Sul tema delle appartenenze politiche, Biancareddu risponde con una punta di ironia: “Vedo che alcuni osservatori si stanno esercitando nel divertente sport di cercarci un ‘colore’ o un’etichetta. In questa lista non ci sono tessere in tasca, se non quella d’identità che ci vede tutti orgogliosamente Tempiesi. La nostra unica ideologia è il “fare”: il nostro unico partito è il futuro di questa città”.

Tutti i candidati della lista UniAmo TEMPIO

Mario Addis

Antonio Anfossi

Pietro Carta

Francesco Casu (noto Franco)

(noto Franco) Simona Chessa

Anna D’Avino

Salvatore Deiana

Salvatore Maciocco

Sara Maurelli

Rosario Mazzara (noto Rino)

(noto Rino) Maria Agostina Mureddu (nota Maria)

(nota Maria) Battistina Pittui

Roberta Pruneddu

Francesco Tedde

Nicola Tondini

Nino Vargiu

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