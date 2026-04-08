Il ritorno di Biancareddu, ecco tutti i candidati di “UniAmo Tempio”

Andrea Biancareddu candidato sindaco con la lista “UniAmo Tempio”
“UniAmo Tempio“: nasce una lista civica che sostiene Andrea Biancareddu come candidato sindaco per le Comunali del 7 e 8 giugno. Ex sindaco ed ex assessore regionale, prima con Cappellacci e poi con Solinas, ha scelto di correre di nuovo per la fascia tricolore a Tempio.
La lista UniAmo Tempio
“Si presenta ufficialmente alla cittadinanza “UniAmo TEMPIO”, la nuova lista civica nata dalla volontà di un gruppo di professionisti, imprenditori e rappresentanti della società civile, uniti da un obiettivo comune: “Ridare a Tempio forza, fiducia e prospettiva”. Prima ancora di illustrare i punti programmatici, i candidati della lista tengono a chiarire la genesi di questa visione politica. La scelta di Andrea Biancareddu come candidato Sindaco non è stata casuale, ma il frutto di una valutazione condivisa e ponderata: la lista ha individuato in lui una figura con esperienza, equilibrio e conoscenza delle istituzioni, ritenuta indispensabile per tradurre le idee in risultati concreti”.
“Il simbolo, “UniAmo Tempio” racchiude l’essenza di una visione fondata su due pilastri: Unità, per ricostruire una comunità forte, coesa e partecipe, capace di superare le frammentazioni del passato; Amore, inteso come senso di appartenenza, rispetto per le proprie radici e attenzione verso il prossimo.
La lista si presenta con un programma dettagliato, centrato sui bisogni reali delle persone: qualità della vita, crescita economica, tutela dell’ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali, per troppo tempo trascurati. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani, con l’impegno che nessuno venga lasciato indietro. L’obiettivo è un’amministrazione solida, operativa e trasparente, capace di rimettere al centro Tempio e i suoi cittadini”.
Biancareddu: “Attenzione per tutti, soprattutto per i più deboli”
“Tempio è una città capoluogo di provincia – spiega Andrea Biancareddu in un video su Facebook -, con una storia antica e un popolo orgoglioso, che ha bisogno di una guida autorevole e capace, ma allo stesso tempo umile e disponibile nei confronti dei cittadini, che devono essere ascoltati e resi partecipi nelle scelte fondamentali. Avremo attenzione per tutti, soprattutto per i più deboli: le famiglie, gli anziani, i malati, i giovani, i lavoratori e soprattutto chi il lavoro non ce l’ha”.
“I candidati di “UniAmo Tempio” ribadiscono con chiarezza la natura totalmente civica della lista. Il gruppo è composto da donne e uomini che non rispondono a logiche di partito, ma agiscono esclusivamente nell’interesse della comunità. Sul tema delle appartenenze politiche, Biancareddu risponde con una punta di ironia: “Vedo che alcuni osservatori si stanno esercitando nel divertente sport di cercarci un ‘colore’ o un’etichetta. In questa lista non ci sono tessere in tasca, se non quella d’identità che ci vede tutti orgogliosamente Tempiesi. La nostra unica ideologia è il “fare”: il nostro unico partito è il futuro di questa città”.
Tutti i candidati della lista UniAmo TEMPIO
- Mario Addis
- Antonio Anfossi
- Pietro Carta
- Francesco Casu (noto Franco)
- Simona Chessa
- Anna D’Avino
- Salvatore Deiana
- Salvatore Maciocco
- Sara Maurelli
- Rosario Mazzara (noto Rino)
- Maria Agostina Mureddu (nota Maria)
- Battistina Pittui
- Roberta Pruneddu
- Francesco Tedde
- Nicola Tondini
- Nino Vargiu