Un premio per chi fa il milionesimo rifornimento alla Conad di Olbia

Mille euro di carburante al milionesimo cliente del distributore Conad di Olbia

La stazione di servizio Conad di Olbia sta per celebrare il milionesimo rifornimento e festeggerà il fortunato cliente. Il traguardo dell’impianto self service di Sa Marinedda celebra l’evento con uniniziativa pubblica. “Per l’occasione è in programma una giornata di festa con musica, rinfresco e la premiazione del cliente che effettuerà il rifornimento numero un milione, al quale saranno assegnati 1.000 euro di carburante. Per accompagnare il pubblico verso questo momento, è stata attivata una campagna di coinvolgimento con un countdown social che attraverso l’adesione tramite QR code disponibili presso la stazione di servizio gli utenti potranno seguire online il countdown e ricevere preziosi aggiornamenti sull’iniziativa”.

“un polo integrato di servizi attivo 24 ore su 24”

“Il traguardo del milionesimo rifornimento rappresenta però soprattutto la crescita di un progetto più ampio, che in pochi anni ha trasformato l’area di Olbia Sa Marinedda in un polo integrato di servizi attivo 24 ore su 24. Accanto al distributore carburanti operano infatti Tuday H24, punto di riferimento per la spesa smart disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, TrediciZeroUno, uno spazio accogliente dedicato alla ristorazione e alla convivialità, oltre all’autolavaggio e al servizio tabacchi. Un sistema pensato per offrire un’esperienza completa, accessibile e continuativa, in grado di rispondere alle esigenze quotidiane di cittadini, famiglie e imprese. I dati ministeriali confermano l’impatto del progetto che nel corso del 2025 ha generato un risparmio medio intorno a 7,9 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi di mercato. Nella sola stazione di Olbia questo ha generato un beneficio enorme per la collettività”.

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“Rafforzare la concorrenza”

“L’ingresso del distributore nel mercato locale ha inoltre contribuito a rafforzare la concorrenza, favorendo un abbassamento generale dei prezzi nell’area. In diversi casi, il differenziale registrato dopo l’apertura ha superato i 15 centesimi al litro rispetto ai livelli precedenti, in un territorio storicamente caratterizzato da costi elevati. Considerando i volumi complessivi di carburante venduti in Gallura, questo effetto competitivo ha prodotto un beneficio economico stimabile in diversi milioni di euro, incidendo in modo concreto sul costo della mobilità. Il milionesimo rifornimento diventa così non solo un traguardo simbolico, ma la conferma di un modello che integra convenienza, qualità del servizio e sviluppo territoriale”.

“Questo traguardo non è solo un numero, ma il risultato della fiducia delle persone e del lavoro costruito giorno dopo giorno – dice Franco Fois, socio Conad -. Abbiamo creduto fin dall’inizio nella possibilità di offrire anche in Gallura un’alternativa più accessibile e competitiva, e oggi i risultati lo dimostrano. Il progetto è cresciuto, si è evoluto, ed è diventato un sistema aperto e dinamico, che continueremo a sviluppare con attenzione alla qualità e alla convenienza, mantenendo al centro le esigenze del territorio”.

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