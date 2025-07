A Badesi al via l’estate con spiagge green, bus navetta e cultura

Al via gli eventi dell’estate di Badesi.

Con l’avvio del mese di luglio, il Comune di Badesi inaugura ufficialmente l’estate 2025 con una serie di servizi e iniziative pensate per potenziare l’offerta turistica e migliorare la fruibilità del litorale. Un pacchetto articolato, in cui la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e l’attenzione ai bisogni dei visitatori si confermano al centro della visione amministrativa.

Tra le principali novità figura l’introduzione dell’area fumatori a Li Junchi, con tre postazioni dedicate e il divieto di fumo sulla spiaggia, misura motivata dalla necessità di contrastare l’abbandono dei mozziconi. Sempre a Li Junchi verranno installate nuove docce e sarà disponibile il servizio “Biblio spiaggia”, con prestito libri direttamente dall’infopoint.

La mobilità sostenibile viene incentivata con rastrelliere per biciclette su tutti gli arenili, mentre l’inclusività è rafforzata dall’attivazione di passerelle per disabili e sedie JOB, grazie a un finanziamento regionale da 200mila euro.

Grande attenzione anche alla sicurezza e ai servizi primari. La guardia medica turistica sarà presto operativa, mentre il servizio di salvamento a mare sarà attivo con tre postazioni. Rinnovata la piscina comunale, nuovo allestimento per il parco giochi e, grazie alla tassa di soggiorno, rafforzata la pulizia delle spiagge e prolungato fino a settembre il servizio navetta “Beach to Beach“.

Numerosi anche i progetti a lungo termine, tra cui il completamento del lungomare e il programma di sviluppo turistico sostenibile condotto in collaborazione con Etifor e l’Università di Padova. Badesi rinnova così il proprio impegno come Comune Plastic Free e amico delle tartarughe marine, puntando a una certificazione internazionale per il turismo sostenibile. Confermate infine anche le quattro Bandiere Blu, a testimonianza dell’alta qualità ambientale e dei servizi offerti.

