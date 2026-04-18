I candidati sindaco alle elezioni comunali a Tempio Pausania.

Entra nel vivo la campagna elettorale a Tempio Pausania, dove gli elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco in una sfida che si preannuncia aperta e senza un favorito netto. Cinque i candidati in campo, espressione di schieramenti politici e realtà civiche differenti.

Gianni Addis.

Sindaco uscente, si ripresenta agli elettori puntando sulla continuità amministrativa. Negli ultimi anni ha guidato il Comune affrontando temi come servizi locali, urbanistica e gestione finanziaria. La sua candidatura si inserisce nell’area del centrodestra, seppur in un contesto non unitario.

Andrea Biancareddu.

Figura di peso della politica sarda, già assessore regionale, già sindaco di Tempio, porta in campo un profilo istituzionale e una rete di relazioni consolidate. Si propone come alternativa interna al centrodestra, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della città nei rapporti con la Regione.

Romeo Frediani.

Già sindaco della città, torna in corsa con il sostegno di una parte del centrosinistra. La sua candidatura punta sull’esperienza amministrativa maturata in passato e su una proposta politica orientata ai servizi sociali e alla coesione cittadina.

Fabrizio Carta.

Editore ed ex militare, rappresenta una proposta civica con sensibilità progressista. La sua candidatura nasce con l’intento di offrire un’alternativa alle tradizionali dinamiche di partito, con attenzione ai temi del lavoro e della trasparenza amministrativa.

Gianna Masu.

Manager nel settore pubblico, guida una lista civica indipendente. Si presenta con un approccio tecnico e gestionale, puntando su innovazione, efficienza amministrativa e rilancio del territorio.

Il quadro elettorale tempiese si distingue per la presenza di più candidature competitive e per la frammentazione degli schieramenti tradizionali. Una situazione che rende la competizione particolarmente incerta e che potrebbe portare a un secondo turno decisivo. Con cinque candidati e un elettorato diviso, la parola passa ai cittadini di Tempio Pausania.

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