Le precisazioni del sindaco di Tempio Addis.

“La nuova versione del regolamento per l’organizzazione del Carnevale tempiese non stravolge in alcun modo l’assetto storico della manifestazione”. E ancora: “Le sfilate si terranno come di consueto nella settimana che precede la quaresima: il giovedì grasso, la domenica, la sfilata dei bambini dl lunedì e la sfilata conclusiva del martedì”. Il sindaco di Tempio Gianni Addis torna sul tema del Carnevale dopo l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale, che getta le basi per una riorganizzazione della manifestazione e che tanto sta facendo discutere.

Addis puntualizza: “Il carnevale a Tempio non è un argomento frivolo, anzi. È motivo di grande orgoglio, ed è anche una risorsa economica che tutti aspettiamo, una fonte di reddito per molte famiglie e per molte attività commerciali cittadine, che arriva alla fine dell’inverno, nel momento in cui molti sono in “affanno”, e che porta in città una importante ricaduta economica. Di questo l’amministrazione è pienamente consapevole, così come ne sono consapevoli i responsabili dei gruppi storici del carnevale (carrascialai) che lavorano tutto l’anno perché la “macchina” del Carnevale funzioni al meglio”.

Poi va dritto al nodo del contendere: “Ci tengo particolarmente a sottolineare che la revisione della normativa, che risolve alcune criticità della vecchia procedura già emerse nel corso degli anni, è frutto di un lavoro collegiale. Infatti, il nuovo regolamento è stato redatto proprio tenendo conto del contributo e della competenza offerti da tutte le parti interessate all’argomento e la sua approvazione è stata ratificata dal Consiglio a stragrande maggioranza, con un solo voto contrario”.

