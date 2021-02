L’aggiornamento dei contagi a Tempio.

Cinque nuovi casi di positività a Tempio e 29 persone guarite. Il numero complessivo è di 39 positivi al Covid-19. È l’ultimo aggiornamento sulla situazione coronavirus nel comune. “C’è un evidente rallentamento della curva dei contagi e questo dato così confortante, è segno che i comportamenti responsabili e attenti servono a contrastare la diffusione del virus”, ha spiegato il sindaco Gianni Addis.

Non manca, però, il richiamo a rispettare “rigorosamente le misure di sicurezza e di protezione, unici strumenti di tutela per la nostra salute e quella dei nostri cari”. Tanto più in questi giorni di Carnevale. “Vi invito, per il bene di tutti, a essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a osservare sempre tutte le misure di sicurezza”, ha concluso il primo cittadino.

