Il conteggio della tempesta di fulmini di ieri.

Sono oltre 2mila i fulmini caduti su Olbia e la Gallura in quella tempesta di fulmini che ha squarciato i cieli ieri mattina. Per fortuna oggi è tornato il sereno, ma quella di ieri è stata una giornata particolarmente impressionante dal punto di vista metereologico.

Non sono mancati i disagi, come a La Maddalena, come il maltempo ha mandato sott’acqua le strade di Padule.

Oppure il fulmine che ha fatto esplodere il comignolo a Olbia, in via della Gardenia, in zona Isticadeddu.

In molte parti della Gallura si sono registrati, inoltre, blackout, che sono durati anche diverse ore. Da ieri sera è tornata la normalità.

