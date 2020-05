Il provvedimento per creare meno code e minori disagi.

Le farmacie di Tempio rinunciano al turno di chiusura settimanale per favorire l’utenza e ridurre al minimo le code fino a quando l’emergenza non sarà rientrata.

A seguito di una riunione tra il vice sindaco Gianni Addis e i titolari delle tre farmacie presenti in città è stato infatti stabilito di non chiudere in nessuna giornata le attività al fine di ridurre al minimo le file e garantire al contempo adeguate misure di prevenzione. L’apertura della domenica sarà garantita come al solito a turno da una delle tre farmacie.

“Ringrazio i titolari delle farmacie per la fattiva collaborazione e e la sensibilità dimostrata verso le esigenze del pubblico e dell’utenza” conclude il vice sindaco.

