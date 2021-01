L’aggiornamento sulla situazione a Tempio.

Migliora la situazione coronavirus a Tempio. Infatti, a fronte di 7 nuovi casi di positività sono 18 i guariti rispetto agli ultimi aggiornamenti del 4 gennaio.

Ora risultano quindi 42 persone positive al coronavirus nel comune, di cui 10 sono ricoverati in ospedale, mentre i soggetti posti in quarantena in quanto entrati in contatto stretto con positivi, sono attualmente 20. Tra i positivi, sono 2 i minori. “I dati sono quelli presenti nella piattaforma ‘Gestione casi e contatti Covid-19’, attivata qualche giorno fa dalla Regione Sardegna e dove i Servizi di Igiene Pubblica inseriscono le informazioni in tempo reale non appena ricevono i dati dal laboratorio che processa i tamponi. Per il momento, il nuovo sistema di informazione ai Comuni, sta funzionando regolarmente e consente ai sindaci di essere costantemente informati e di apprestare le attività di propria competenza”, spiega il sindaco di Gianni Addis.

“Voglio complimentarmi con tutti voi per il senso di responsabilità che in questi giorni di festa, in generale avete dimostrato, rispettando i divieti imposti dalla legge per il contenimento dei contagi. I numeri in calo sono il segno evidente che le misure restrittive di questo ultimo periodo insieme ai comportamenti rispettosi, hanno dato un buon esito. Dobbiamo, quindi, continuare a essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a osservare sempre tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani, nonché a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti seppure consentiti dalle regole di questi giorni”, conclude il primo cittadino.

(Visited 46 times, 46 visits today)