Daniela Pes nel tempio della musica, live sul palco di Kexp – VIDEO

Daniela Pes vola a Seattle negli studi di KEXP.

Daniela Pes vola a Seattle e si esibisce negli studi di una delle più importanti emittenti al mondo. Con parole cariche di emozione, la cantautrice di Tempio ha condiviso oggi sui social alcuni scatti esclusivi della sua recente esibizione negli studi di KEXP. Un traguardo importante per qualunque musicista, che lei descrive come “un’esperienza indimenticabile”.

”Con immensa emozione, finalmente posso condividere con voi alcuni scatti che raccontano un’esperienza per me indimenticabile”, scrive Daniela Pes in inglese sui social. ”Un grazie di cuore a KEXP per avermi invitata a esibirmi in una delle live room più iconiche e significative per chi fa musica”.

Tra i ringraziamenti speciali, anche un pensiero sentito a Kevin Cole, storico conduttore e anima dell’emittente: ”La mia gratitudine va anche a Kevin Cole – è stato un onore e una gioia poter vivere questo momento insieme a te”.

Infine, non è mancato un messaggio per chi ha reso possibile questo traguardo: ”Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnata e sostenuta in questo giorno così speciale”. Un momento di grande riconoscimento per l’artista tempiese che sta vivendo un periodo di grande successo internazionale.

