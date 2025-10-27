La società Ecogest curerà il verde delle strade di Tempio

Ecogest si aggiudica l’appalto a Tempio

Ecogest si aggiudica l’appalto triennale per la manutenzione del verde nella zona di Tempio, un appalto dell’Anas.

Cosa prevede l’appalto

“Ecogest SpA, azienda leader in Italia nel settore della manutenzione del verde stradale e autostradale e nei servizi ambientali, si è aggiudicata definitivamente un appalto triennale, bandito da ANAS Sardegna, per la manutenzione ordinaria del verde lungo la rete stradale dell’area di Tempio, nel nord della Sardegna. Il valore complessivo del contratto è pari a € 2.798.910,00. L’appalto prevede interventi programmati di manutenzione e cura del verde lungo le principali tratte stradali dell’area, con particolare attenzione alla sicurezza infrastrutturale e al rispetto paesaggistico e ambientale. Le attività includeranno lo sfalcio dell’erba, la potatura, la pulizia delle pertinenze stradali e la gestione del verde in prossimità delle infrastrutture”.

“Questo nuovo affidamento rappresenta per Ecogest un importante ritorno operativo in Sardegna, territorio dove abbiamo già lavorato con soddisfazione in passato” – ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di Ecogest Spa -. La collaborazione con partner locali testimonia il nostro approccio improntato alla sinergia industriale e alla responsabilità territoriale. Puntiamo a offrire un servizio efficiente e di qualità, contribuendo alla sicurezza della rete stradale e alla tutela dell’ambiente.”

