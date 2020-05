Le iniziative durante il coronavirus a Palau.

Una macchina amministrativa che ha proceduto spedita per dare risposte all’emergenza coronavirus. Sono stati due mesi intesi a Palau per fronteggiare la crisi che si è creata con lo scoppio della pandemia. Aiuti economici alle famiglie, sostegno alle imprese. Una delle prime risposte date dal Comune è stata l’attivazione del Centro ascolto famiglia, rivolto principalmente ai genitori e ai bambini residenti nel comune. Una presenza importante, dal punto di vista psicologico, che ha aiutato tanti a sentire meno il peso della quarantena.

Fondamentale si è dimostrata, in queste settimane, la collaborazione di tutte le associazioni di volontariato e dei cittadini. È nata con questo spirito Palau Solidale, insieme ai Servizi Sociali del Comune, che è diventato un vero e proprio motore solidale, che ha permesso la distribuzione dei buoni spesa, l’attivazione di un conto corrente bancario per aiutare chi è in difficoltà e la spesa solidale, che ha permesso di donare generi di prima necessità direttamente nei supermercati del paese.

I Servizi sociali hanno aggiornato periodicamente la cittadinanza sullo stato della raccolta e sull’impiego delle risorse ricevute nel massimo della trasparenza e della partecipazione. Durante tutta la pandemica poi è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale), attraverso il quale con incontri periodici e cadenzati settimanalmente si è potuto insieme alle associazioni e la parrocchia, organizzare gli interventi per contrastare i contagi.

(Visited 424 times, 430 visits today)