Fulmine sull’ospedale di Tempio.

Nel pomeriggio di ieri si è verificata una scarica improvvisa di fulmini su Tempio. Il classico e improvviso temporale estivo che si è abbattuto a Tempio è stato molto violento e ha lasciato qualche segno del suo passaggio. Intorno alle 14.30, un fulmine ha colpito l’ospedale Paolo Dettori di Tempio, provocando tanto spavento. Il fulmine ha danneggiato una cabina elettrica e un cornicione.

Molta paura tra i pazienti e lo staff medico per il forte rumore ma per fortuna senza gravi conseguenze. Alcune testimonianze raccontano di forti rumori e di tanta paura. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri e gli elettricisti che hanno riportato la luce nell’intero ospedale.

