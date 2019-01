Incendio fuori Tempio.

Vigili del fuoco in azione a Tempio, nella strada che porta al monte Limbara, in località Curadureddu, per l’incendio divampato in un camper.

Il mezzo appartiene ad una persona molto conosciuta nella zona, che al momento non era, peró, fortunatamente all’interno. I vigili del fuoco stanno domando le fiamme proprio in questi minuti. Sul posto anche i carabinieri di Tempio.

(Visited 948 times, 948 visits today)