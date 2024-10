Incidente sul lavoro a Tempio, le condizioni del ferito

Le condizioni del ferito nell’incidente sul lavoro a Tempio.

Le condizioni di salute dell’operaio coinvolto in un grave incidente all’interno di un cantiere situato nell’ex monastero di via Olbia a Tempio Pausania stanno migliorando. L’incidente, avvenuto intorno alle 14:30 di giovedì, aveva suscitato preoccupazione.

Secondo le ricostruzioni, l’operaio è caduto mentre stava svolgendo alcune operazioni di lavoro. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato fondamentale per garantire la sua sicurezza. Utilizzando una speciale barella, la squadra di soccorso ha applicato tecniche di Salvataggio in Ambienti Fatti (saf) per trasportarlo in modo sicuro al piano terra. Una volta raggiunto il suolo, l’operaio è stato affidato alle cure del personale del 118, che ha provveduto a un’ulteriore valutazione delle sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli agenti della polizia locale di Tempio Pausania, insieme al personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal), che ha avviato le indagini necessarie per chiarire le dinamiche dell’accaduto e garantire che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza nei cantieri.

