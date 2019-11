L’intervento dei sindacati sul caso Air Italy.

“Apprendiamo oggi la notizia del disimpegno da parte di Airitaly di operare le tratte di continuità territoriale nel periodo di chiusura dell’aeroporto Costa Smeralda dal 3 febbraio al 13 marzo 2020. Pur comprendendo le difficoltà causate da un diverso regime di continuità territoriale attualmente in vigore sui due scali del Nord Sardegna ci chiediamo come sia possibile interrompere un servizio essenziale e causare ulteriori danni e disservizi ai propri passeggeri, ai cittadini galluresi e non solo”.

Lo dicono i sindacati commentando la scelta di Air Italy, di sospendere i voli da Olbia durante i lavori della pista dell’aeroporto. “In questa situazione di totale incertezza, restiamo inoltre sgomenti davanti al silenzio assoluto dell’assessore regionale ai Trasporti che continua ad eludere le richieste di incontro inviate dalle Segreterie regionali e territoriali e non comunica come saranno gestiti i 40 giorni in cui sarà possibile partire da un solo aeroporto e con un solo vettore con conseguenti problematiche per l’utenza relative alla disponibilità di posti”.

È, inoltre, di pochi giorni fa la richiesta di incontro inviata al presidente Christian Solinas dalle segreterie territoriali sindacali “per conoscere e affrontare insieme la situazione inerente il prossimo bando di continuità territoriale”. “Situazione che potrebbe diventare devastante per tutti i lavoratori Airtaly e per l’economia di un intero territorio qualora non venisse affrontata tempestivamente vista la scadenza prevista per il 16 aprile 2020 – dice il sindacato -. Ricordiamo che al momento non è possibile effettuare alcuna prenotazione da/per la Sardegna oltre il 16 aprile, fatto che rischia di compromettere drasticamente la prossima stagione estiva nonché mettere a rischio l’economia, già fortemente provata, di tutta la Sardegna”.

