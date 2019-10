I lavori della piazza XXV Aprile di Tempio.

“Il parere espresso dalla Soprintendenza è un parere favorevole condizionato a delle variazioni. Il progetto non è stato bocciato ma semplificato come sottolinea l’ente preposto che ha ritenuto improrogabile la realizzazione dei lavori”. L’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Quargnenti torna a parlare dei lavori per la nuova pavimentazione della piazza XXV Aprile di Tempio.

Questa settimana inizieranno i lavori. Sarà conservata la piccola siepe del lato est della piazza, il perimetro delle due fasce pavimentate in pietra, a nord e a sud della piazza, dovrà seguire una linea spezzata parallela al disegno della pavimentazione in resina, il rivestimento in resina sarà posato secondo un motivo a fasce di larghezza doppia rispetto a quella prevista con le sole colorazioni centrali e quindi escludendo i verdi e i viola.

Ed infine lo slargo di raccordo tra il Parco e la scalinata che conduce in via Stazione Vecchia, a Sud, dovrà essere pavimentato in pietra. I lavori dureranno sessanta giorni considerata anche l’esigenza di posare le resine prima della stagione invernale. Il costo dell’intervento già avviato sarà di circa 129.600 euro.

