Olbia, via al pagamento per i seggi elettorali: ecco le regole

Le regole del Comune di Olbia per il pagamento di chi ha lavorato ai seggi

Dal Comune di Olbia annunciano che è partito il pagamento per chi ha lavorato nei seggi elettorali per le elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. “Si comunica, a tutti gli interessati, che sono in pagamento le competenze per i componenti dei seggi che hanno operato in occasione delle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024. Il ritiro delle spettanze può essere effettuato presso qualunque sportello del Banco di Sardegna, esibendo un documento di identità e il codice fiscale”.

“Al fine di consentire al Comune la rendicontazione delle spese sostenute per le elezioni menzionate, si invitano gli aventi diritto a recarsi in banca entro il 14 agosto 2024. Scaduto tale termine, il Comune provvederà all’emissione di assegni circolari con l’addebito ai destinatari delle spese di spedizione.

I componenti dei seggi che avessero a suo tempo comunicato il proprio codice Iban, avranno diritto all’accredito sul proprio conto corrente“.

