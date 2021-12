Giochi e iniziative per il Natale di Nonni e Nipoti a Tempio.

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e la gioia dei numerosi piccoli partecipanti la prima edizione della manifestazione “Il Natale di Nonni e Nipoti”, il nuovo progetto del Comune di Tempio dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie cittadine e ai loro nonni, che mira a valorizzare e promuovere il valore fondante della famiglia, della quale i bimbi rappresentano il futuro e i nonni le radici e l’identità, patrimonio preziosissimo di conoscenze, esperienze e affetto.

La giornata, inserita nel ricco calendario del “Natale a Tempio Pausania”, ha visto i bambini delle scuole primarie, organizzati in gruppi distribuiti nelle vie del centro cittadino, cimentarsi insieme agli educatori e ai tanti volontari, nei vecchi giochi dell’infanzia come la pampana, il tiro alla fune, la carriola e il salto della corda. Immancabile il tour natalizio sul trenino per la gioia dei piccoli e dei nonni e, a fine mattinata, sotto gli alberi del Parco delle Rimembranze, il pranzo al sacco preparato dall’associazione Mirtò, con l’ausilio della locale Protezione civile.

Presenti alla manifestazione il sindaco Gianni Addis e la Giunta al completo, il delegato alle Frazioni Marco Careddu e il consigliere Massimiliano Pirrigheddu. Tutti non soltanto hanno assistito alle acrobazie dei piccoli, ma hanno anche partecipato ai giochi e ai girotondi.

Nel pomeriggio sosta al cinema per nonni e nipoti per un coinvolgente film d’animazione e, subito dopo, l’evento finale di una giornata davvero speciale che ha coinvolto anche i bambini più piccoli e che è stato apprezzato da un pubblico molto numeroso, con tantissimi bambini e tantissime famiglie: la parata con i personaggi di Walt Disney, animata dalle note della più popolare marching band isolana, la Funky Jazz Orchestra di Berchidda, e lo spettacolo musicale in piazza Gallura.

“É stato un vero piacere per noi amministratori condividere la felicità dei bambini impegnati a divertirsi con i coetanei e con i nonni – ha commentato il sindaco Gianni Addis –. La manifestazione è stata un grande successo, e proprio per questo è nostra intenzione riproporla anche il prossimo anno.”

L’evento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di alcune associazioni cittadine – le Classi ’73 e ’77, l’Associazione Italiana Persone Down, l’Agesci-Gruppo Scout Tempio e l’Associazione Auser – con l’Assessorato ai Servizi sociali e la Cooperativa Il Piccolo Principe, promotori della manifestazione.

“Oltre 50, tra educatori e volontari, hanno accompagnato e guidato i gruppi di gioco nello svolgimento delle diverse attività – ha ricordato l’assessore ai Servizi Sociali Anna Paola Aisoni – e a loro e a tutte le associazioni coinvolte va il sentito e doveroso ringraziamento dell’Amministrazione, per l’impegno e la passione profusi per la buona riuscita dell’iniziativa. Siamo certi che la manifestazione “Il Natale di Nonni e Nipoti” sia stata una grande soddisfazione non solo per l’Amministrazione ma anche per tutti i volontari coinvolti e per l’intera comunità.”