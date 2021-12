A Tempio arriva Christmas Magic Cartoons.

L’arrivo delle “vacanze di Natale” si festeggia a Tempio il 23 dicembre, con la manifestazione “Il Natale di Nonni e Nipoti”, dedicata ai bambini.

L’evento finale della manifestazione, voluta e patrocinata dall’Amministrazione comunale, è stata pensato per i bambini più piccoli, che non possono partecipare alle altre attività, affinché tutta la famiglia possa essere coinvolta in questa giornata speciale, avvolta dalla magia del Natale.

Alle ore 17,30, con partenza da piazza XXV Aprile, si snoderà lungo via Roma e corso Matteotti la parata Christmas Magic Cartoons, con 40 personaggi dei cartoni animati, le mascotte Disney e una coinvolgente marching band.

La parata si concluderà in piazza Gallura dove, alle ore 18 e 30 avrà inizio lo spettacolo musicale Cartoons in piazza, con tanta musica e divertimenti per una giornata indimenticabile.