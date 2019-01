La prima neve caduta ieri a Tempio.

Dopo l’avviso della Protezione civile regionale diramato per i giorni 9-10-11 gennaio, la prima nevicata dell’anno non si è fatta attendere a Tempio Pausania. Nel tardo pomeriggio è iniziata a cadere con forte intensità in tutta la cittadina, causando in un primo momento alcuni disagi nella viabilità, soprattutto lungo il viale San Lorenzo e la trafficata Circonvallazione San Francesco. Allarmi rientrati quando la neve ha cominciato a sciogliersi a seguito dell’alto tasso di umidità superiore al 95%.

Durante la notte non sono stati segnalati incidenti ad auto e persone. Tuttavia, si sconsigliano anche per oggi soste o passeggiate all’interno del parco cittadino di San Lorenzo a causa del peso della neve, che potrebbe far cedere alcuni alberi già segnalati. All’interno del centro storico si consiglia di fare attenzione lungo le scalinate e i lastricati di granito per evitare possibili cadute. In vista delle possibili ghiacciate notturne, il sindaco Andrea Biancareddu ha disposto la chiusura delle scuole.

