Nella trasmissione della Rai sui nuovi eroi il ruolo del trombettista Fresu

Il nuovo programma in onda su Rai3.

Nuovi Eroi è il nuovo format originale firmato Stand by me in onda su Rai3 dal 7 gennaio, dal lunedì al venerdì in access prime time dalle 20 e 25.

La prima puntata, andata in onda lunedì 7 gennaio, ha conquistato il 6.2% di share, un ottimo inizio per una trasmissione che presenterà trenta storie straordinarie raccolte grazie alla preziosa collaborazione con il Quirinale, per raccontare i ‘Nuovi Eroi’ del nostro tempo, ovvero cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A narrare le storie sarà la voce fuori campo di Veronica Pivetti.

La colonna sonora originale è firmata da Emanuele Contis, compositore musicista e sound designer “made in Sardegna” e dalla sua Indòru – Boutique del Suono. La sigla del programma è scritta da Contis insieme alla collaborazione con Paolo Fresu.

“Sono davvero contento di questo progetto che parla di merito, di cultura, di bellezza, di sogni, di un’Italia che resiste nelle persone comuni – racconta Contis – e del gruppo di lavoro che coinvolge un team internazionale di talenti, in primis il mio socio compositore Andrea Granitzio e poi Michele Busdraghi, Adriano Aponte, Matteo Nahum, Alessandro Mastroianni, Jacopo Mazza e Dan O’Neill. Quando mi è stato chiesto di scrivere anche la sigla, la produzione voleva un suono moderno, che catturasse l’attenzione ma anche elegante e riconoscibile. Io non ho avuto dubbi e ho pensato subito a quello che considero uno dei miei eroi di sempre: Paolo Fresu. Ho una profonda stima per lui, come musicista ma soprattutto come comunicatore, con le radici ben affondate in questa società e la testa creativa tra le stelle. Abbiamo lavorato un po’ all’idea originale e ci siamo trovati quasi subito sul concept che poi è diventato la sigla ufficiale. Ho trovato poi un grande supporto nella Sardegna Film Commission, che da diversi anni offre un contributo fondamentale a tutto il comparto audio visivo sardo con risultati eccellenti”.

Musicista, Compositore e Sound Designer con un Master in composizione di musica per Film, TV e Videogames al Berklee College of Music, Emanuele Contis è co-fondatore della società Indòru – Boutique del Suono. Ha scritto musica originale per film, serie tv, documentari, cortometraggi, pubblicità e installazioni sonore.

