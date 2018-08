A Tempio Pausania una nuova pediatra di libera scelta

Si potrà scegliere a partire dal 3 settembre.

A partire da lunedì 3 settembre prenderà servizio a Tempio Pausania il nuovo pediatra di libera scelta. Si tratta della dottoressa Ilaria Durgali che sostituirà la dottoressa Vanna Murino, andata in pensione nell’aprile del 2018.

La dottoressa Durgali riceverà i pazienti su appuntamento nell’ambulatorio di via Puccini n.16 nei seguenti orari: il lunedì dalle 15 alle 17, dal martedì fino al venerdì dalle 10 alle 12.

A partire da lunedì 3 settembre tutti i cittadini interessati potranno scegliere la dottoressa Durgali in qualità di medico pediatra. La Assl Olbia ricorda che la scelta del pediatra può essere fatta da uno dei genitori, munito del documento d’identità, della dichiarazione di autocertificazione e della tessera sanitaria, presso l’ufficio scelta e revoca del medico di Tempio Pausania situato in via Demartis, locali Ex Inam. La scelta del medico pediatra è vincolata al raggiungimento del numero massimale di bambini assistiti.

L’arrivo della dottoressa Durgali è frutto dell’impegno della Direzione della Ats Sardegna – Assl Olbia che, con il sostegno della Regione Sardegna e con il contributo del sindacato dei pediatri di famiglia, è riuscita a ottenere una sede carente straordinaria di pediatria di libera scelta e, nel rispetto dei tempi annunciati, a portare a termine le pratiche necessarie alla sottoscrizione del contratto.

(Visited 1.684 times, 1.684 visits today)