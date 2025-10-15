La polizia di Tempio rende onore ai Carabinieri caduti a Castel d’Azzano

La vicinanza della polizia del Commissariato di Tempio per i carabinieri morti a Castel d’Azzano.

Nella mattinata di oggi, al Comando della Compagnia Carabinieri di Tempio Pausania, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, guidati dal dirigente Luca Fois, hanno espresso la loro vicinanza all’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato ha così voluto onorare la memoria dei tre militari deceduti nella nottata del 14 ottobre, mentre erano impegnati nello sgombero di una casa a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

Il momento di cordoglio, carico di profondo e commovente significato, ha visto la partecipazione di numerosi agenti, i quali hanno voluto testimoniare la loro vicinanza all’Arma dei Carabinieri in questi giorni difficili. La commemorazione si è articolata dapprima con un minuto di silenzio – in cui il personale ha mantenuto la posizione dell’attenti porgendo il saluto militare al Comandante di Compagnia, Capitano Marco Dantonia – seguita da una visita all’interno della caserma del Comando per un saluto al personale dell’Arma.

L’evento è stato un’occasione per riflettere sul coraggio, sulla dedizione e sul senso di responsabilità delle delle forze dell’ordine, per garantire la sicurezza della comunità anche a costo della propria vita. La tragica vicenda di Castel D’Azzano ha lasciato un segno profondo non solo nel mondo dell’Arma dei Carabinieri, ma in tutta la collettività, richiamando la consapevolezza dell’importanza della missione di tutela della legalità.

La Polizia di Stato e tutto il personale del Commissariato si unisce al cordoglio nazionale, ricordando con gratitudine e rispetto il valore e l’onore di chi, con senso del dovere e sacrificio quotidiano, ha dato la vita per servire lo Stato e tutelare la sicurezza della collettività.

