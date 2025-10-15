Pioggia e allagamenti, decine di interventi dei vigili del fuoco a Olbia

Il maltempo si abbatte su Olbia.

A Olbia, dopo una breve tregua, continua a piovere forte e incessantemente. L’acquazzone che ha colpito la città sta creando non pochi disagi, paralizzandola in molte zone, a causa dell’allagamento di diversi quartieri, come quelli a ridotto dei canali. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel comune gallurese.

A causa degli allagamenti, molte persone sono rimaste bloccate in casa e numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco per tantissimi disagi creati dal maltempo. Oggi, 15 ottobre, Olbia sembra essere entrata per la prima volta in pieno autunno. Non soltanto la città gallurese è rimasta paralizzata dall’acqua, anche tantissimi comuni del nord Sardegna, tra cui Porto Torres e Sassari. Una situazione di allerta che sembra non essere ancora cessata, anche se la pioggia è più debole rispetto alle ore centrali della giornata.

Il bilancio in città è di seminterrati e piani terra allagati, dissesti statici di elementi costruttivi e anche persone bloccate nelle case e attività commerciali. Questi gli interventi dei vigili del fuoco nel corso della giornata a Olbia. La tregua arriverà la mattina di domani, giovedì 16 ottobre, segno che questa ondata di maltempo, fortunatamente, è una parentesi breve.

