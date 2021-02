Le figure ricercate a Tempio.

Sarà pubblicato a breve sull’Albo pretorio on line lo schema di avviso di reclutamento di personale a tempo determinato per il cantiere di lavoro del progetto Lavoras per il Comune di Tempio Pausania.

Il Cantiere sarà gestito attraverso affidamento a soggetti esterni, dano la preferenza a cooperative sociali di tipo “B”. Il reclutamento riguarderà vari profili per 8 mesi. Si ricerca infatti un caposquadra-geometra part-time 30 ore settimanali, 4 operai generici-manovali part-time per 20 ore settimanali, un operaio qualificato-muratore part-time per 28,45 ore settimanali e un operaio qualificato-falegname part-time per 28,45 ore settimanali.

A breve verrà pubblicato l’avviso definitivo contenente le date per la presentazione delle domande, che dovranno essere trasmesse esclusivamente on line sul portale Sardegna Lavoro, nell’apposita sezione “Servizi online”. Maggiori dettagli sono disponibili sull’Albo Pretorio comunale, pubblicazione numero 116/2021.

