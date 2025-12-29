Tempio in coro per il Maestro Pasella, successo per “Ricordo in Musica”

A Tempio il ricordo del Maestro Giovanni Maria Pasella

Tempio in coro per il Maestro Pasella: grande successo sabato scorso per la prima edizione di “Ricordo in Musica”.

La Cattedrale di San Pietro si è trasformata, nella serata di ieri 27 dicembre, in uno scrigno di emozioni e armonie per la prima edizione di “Ricordo in Musica”. La rassegna di canto e musica sacra è stata concepita come un sentito omaggio alla memoria del Maestro Giovanni Maria Pasella, a un anno esatto dalla sua scomparsa.

I cori a Tempio

L’evento, fortemente voluto dal Coro Polifonico San Pietro Apostolo – Città di Tempio, non è stato solo un concerto, ma un atto di profonda gratitudine verso l’uomo che ne fu fondatore e storico direttore. Compositore raffinato e figura centrale della cultura gallurese, il Maestro Pasella ha lasciato un’eredità indelebile nel territorio, avendo dato vita anche all’Accademia Filarmonica Gallurese.

Sul sagrato e tra le navate della Cattedrale, si sono alternate formazioni corali di eccellenza, ognuna portatrice di un legame speciale con la tradizione sacra e con la figura del Maestro:

Il Coro Polifonico della Cattedrale;

Coro Polifonico “Su Bubugnulu” di Luras;

Il Coro Polifonico “Su Bubugnulu” di Luras;

Il Coro Gabriel.

Le esecuzioni hanno saputo toccare le corde del cuore di un pubblico numerosissimo, che ha gremito la chiesa per testimoniare quanto il ricordo del musicista tempiese sia ancora vivo e pulsante nella comunità.

Le istituzioni

Alla serata hanno preso parte i familiari del Maestro, visibilmente commossi, insieme al parroco don Efisio. Rappresentanza nutrita anche per l’Amministrazione comunale: oltre al Sindaco Gianni Addis, erano presenti le assessore Anna Paola Aisoni, Monica Liguori ed Elizabeth Vargiu.

“Questa rassegna è il segno di un legame vivo e sentito tra la città e uno dei suoi figli più illustri,” ha dichiarato il Sindaco Addis. “Un ringraziamento va ai cori, ai musicisti e a tutti i cittadini che hanno partecipato a questa splendida serata dedicata alla bellezza della musica e alla memoria del Maestro Pasella.”

La rassegna “Ricordo in Musica” nasce con l’auspicio di diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale della città, affinché la dedizione e l’arte del Maestro continuino a risuonare tra le pietre della sua Tempio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui