Gioele avrebbe compiuto 11 anni: il ricordo del Kan Judo Olbia

La tragica scomparsa di Gioele Putzu.

Gioele Putzu avrebbe compiuto oggi undici anni. A ricordare il ragazzino tragicamente morto a Ozieri per colpa di una porta da calcio è il ”Kan Judo Olbia” la palestra di Angelo Calvisi che il piccolo promesso campione di arti marziali frequentava in città.

Il post che mostra le foto del ragazzino con il suo maestro Calvisi e con i suoi piccoli compagni di judo ha commosso la città. Oggi, 29 dicembre, sarebbe stato il suo compleanno. Quel tragico evento è rimasto impresso nella memoria della città. Sono tanti quelli che oggi hanno lasciato pensieri commuoventi per il piccolo angelo. Il Kan Judo non ha mai dimenticato il bimbo e ha dedicato il 21° Trofeo regionale Baby Ippon al piccolo Gioele Putzu.

