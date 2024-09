Inaugurazione dell’anno scolastico a Tempio

Si è svolta oggi a Tempio l’inaugurazione dell’anno scolastico 2024/2025, al Teatro del Carmine e all’istituto di San Giuseppe. “Cerimonia che ha introdotto alla nuova esperienza scolastica gli alunni delle classi prime delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado”, spiega il sindaco Gianni Addis. “Sono intervenuti la dirigente scolastica, la dott.ssa Teresa Oneddu, che ha ribadito l’apertura al dialogo e alla sinergia con le famiglie dell’Istituto comprensivo della nostra Città, insieme al corpo insegnanti delle scuole e all’Amministrazione comunale rappresentata da me con il vicesindaco Anna Paola Aisoni, l’assessore alla Pubblica istruzione Monica Liguori e l’assessore al Bilancio Paolo Cossu“.

Per la prima volt i bambini sono stati accolti con una cerimonia tutta dedicata a loro. “A tutti i nostri concittadini del futuro, oggi accompagnati in gran numero dai loro genitori e parenti, e che si apprestano a sperimentare un grande cambiamento, a intraprendere un nuovo percorso di apprendimento, di crescita e di conoscenza del mondo – come sottolinea l’assessore Liguori – all’interno di un sistema educativo come il nostro, che è gestito con grande attenzione e professionalità, auguro un felice inizio di anno scolastico”.



