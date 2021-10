Nessun positivo, Tempio Pausania ritorna Covid free

A Tempio nessun persona positiva al coronavirus.

Tempio Pausania ritorna Covid free. In base ai dati del portale ATS, infatti, non ci sono positivi in città e nemmeno soggetti in quarantena

“È un risultato davvero importante per la nostra comunità: i comportamenti responsabili e attenti e i positivi riscontri dell’intensa campagna vaccinale, sono serviti a contrastare la diffusione del virus – ha commentato il sindaco Gianni Addis – . Desidero, a questo proposito, ringraziare ancora una volta, personalmente e a nome di tutta la Giunta, tutti coloro che con grande abnegazione continuano a mettersi al servizio della collettività: i coordinatori del Servizio di igiene pubblica, i medici della Assl e i medici di base, i medici e gli infermieri dell’hub vaccinale, i medici volontari, il personale infermieristico in servizio e volontario, la polizia locale e tutti gli operatori del volontariato: la Protezione civile, le Guardie ambientali e zoofile”.

“Continuiamo, quindi, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine e l’igienizzazione frequente delle mani”, ha concluso il primo cittadino.