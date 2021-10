L’asfalto in via Mosca a Olbia.

La strada di via Mosca a Olbia, che da tanti anni era priva di servizi, ora si è illuminata e ha una strada asfaltata. Sono infatti terminati da poco i lavori per la posa del manto stradale e dei lampioni.

Via Mosca è all’interno di un progetto che vede la rinascita di un quartiere periferico. L’iniziativa non prevede soltanto l’asfalto e l’illuminazione delle vie circostanti. Sulla strada nascerà infatti anche un parco, il secondo polmone verde di Olbia dopo il Fausto Noce. Ad agosto è stata inaugurata la grande rotatoria con la scritta “Benvenuti a Olbia”, che immetterà finalmente il traffico nel quartiere, trasformandolo in un grande viale parallelo a viale Aldo Moro.