A Olbia arriva SPlasH! Un progetto contro le plastiche in mare

Si effettueranno i campionamenti di plastiche nel porto di Olbia.

Nei giorni scorsi, chiunque si è reso conto dei danni enormi che la plastica sta facendo ai nostri mari leggendo la storia del capodoglio spiaggiato al largo di Porto Cervo, trovato con una massa di 22 chili di plastiche nello stomaco. Secondo la prestigiosa rivista scientifica Plos One, nel Mediterraneo, sono presenti almeno 230 milioni di tonnellate di queste sostanze.

È proprio per combattere questo terribile fenomeno globale che lavora SPlasH!, acronimo di «Stop Plastic in H2O», progetto finanziato dal Programma Interregg-Marittimo dell’Unione Europea, che si presenta per la

prima volta in Sardegna durante “Scienza in piazza – Le cause delle cose”.

L’evento è in programma a Sassari, nel Polo bionaturalistico di Piandanna, da giovedì 11 a sabato 13 aprile.

SPlasH! è un’iniziativa coordinata dall’Università degli studi di Genova con

due partner, lo European Research Institute (E.R.I) e l’Université de Toulon. Il suo obiettivo è studiare la presenza di micro e nanoplastiche nelle acque

portuali e, di conseguenza, nel mare circostante. Un progetto nel quale la Sardegna è coinvolta direttamente. Nei prossimi mesi, infatti, i ricercatori di SPlasH! effettueranno i campionamenti di plastiche nel porto di Olbia. Questa sarà la terza rilevazione, dopo quelle avvenute nei porti di Genova e di Tolone. Intanto, è già iniziata la fase di

studio.

SPlasH! vuole mettere in rilievo alcuni aspetti ancora inesplorati:

comprendere la dinamica delle microplastiche; studiare l’afflusso e l’incidenza quantitativa delle varie sorgenti di microplastiche dalla terra ferma al mare e la distribuzione alle varie profondità in zone densamente antropizzate. I ricercatori cercheranno di arrivare al risultato raccogliendo plastiche non soltanto in superficie, ma campionando particelle dell’intera colonna d’acqua, dei sedimenti di fondo e nel comparto biotico.

La mole di dati raccolta aiuterà a scattare la prima fotografia sulla quantità, le tipologie, l’origine e la capacità di movimento di micro e nanoplastiche in questi ambienti. Per le istituzioni, sarà un’occasione per conoscere la portata del fenomeno e mettere a punto linee guida trasfrontaliere per gestirlo e provare a proteggere la flora e la fauna marina che rischiano di essere danneggiate.

L’altro obiettivo del progetto è insegnare agli adulti di oggi e, soprattutto, di

domani a rispettare l’ambiente. Durante “Scienza in piazza – Le cause delle

cose”, venerdì 12 aprile, dalle 10 e 20 alle 12 e 30, i ricercatori di SPlasH!

saranno nell’Aula 3 del Polo bionaturalistico di Piandanna con laboratori per bambini e famiglie, mentre dalle 15 alle 16, nella stessa location, si terrà una presentazione del progetto. In questi giorni prosegue anche l’attività di sensibilizzazione all’interno delle scuole, a Sassari e ad Alghero: sono mille gli studenti coinvolti nell’iniziativa solamente in Sardegna.

