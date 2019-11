I rifiuti abbandonati vicino al cimitero di Tempio.

Percorrendo la strada che conduce verso le zone campestri di Santa Lucia e Mezzaustu e che costeggia per intero il cimitero di Tempio è molto facile imbattersi in cumuli di spazzatura, in particolare nell’angolo sud-est.

Oltre a semplici bustoni di rifiuti indifferenziati si trovano pericolose siringhe munite di aghi. Ma l’esterno del cimitero non è l’unica zona interessata del triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Cumuli se ne trovano spesso anche nella zona abitata di Mantelli, in particolare nel primo tratto di Viale Torgliatti e ai bordi del piazzale della Zona Industriale dove sorge il centro di raccolta gestito da Ambiente Italia.

Per quanto riguarda la strada verso Santa Lucia, a favorire il degrado è certamente il buio tipico delle strade di campagna. A breve l’oscurità dovrebbe essere attenuata dall’installazione dei pali della luce per via dei parcheggi che saranno creati in sostituzione a quelli interni al cimitero.

