Giovedì 3 luglio a Tempio c’è “Temple”.

Giovedì 3 luglio 2025, a partire dalle ore 19, Tempio Pausania ospiterà Temple, un evento pensato per i giovani e per chi vuole vivere la città in modo nuovo, creativo e dinamico. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Luras Music Festival con il patrocinio del Comune di Tempio Pausania, trasformerà Viale Fonte Nuova in un grande spazio urbano all’insegna della musica e della partecipazione.

Sul palco si alterneranno DJ locali con una selezione musicale trasversale, capace di spaziare tra elettronica, pop, reggaeton, hip hop e revival, per soddisfare un pubblico variegato e coinvolgere diverse generazioni in una serata gratuita e aperta a tutti.

”TEMPLE non nasce oggi – spiega Matteo Canu, presidente dell’Associazione Culturale Luras Music Festival –. È il frutto di un progetto in cui crediamo da oltre tre anni, maturato attraverso il dialogo costante con i giovani e con il territorio. Lo scorso anno, con la terza edizione del Luras Music Festival, abbiamo registrato oltre 1.000 presenze, a conferma che quando si crea qualcosa di autentico, il pubblico risponde con entusiasmo. Con TEMPLE, vogliamo portare questo stesso spirito nel cuore della città di Tempio”.

Il progetto.

Il progetto si è potuto concretizzare grazie all’impegno di imprenditori locali, che hanno creduto nella visione dell’associazione, e con il prezioso supporto operativo dell’Associazione QDK. TEMPLE ha inoltre ricevuto il pieno sostegno dell’Assessore al Turismo del Comune di Tempio Pausania, che ha riconosciuto il valore strategico dell’iniziativa come strumento di promozione culturale e turistica, ma soprattutto come segnale concreto di attenzione verso i giovani.

”Crediamo fermamente nei giovani e nelle potenzialità della Gallura – aggiunge Canu –. Crediamo che i nostri paesi debbano offrire non solo bellezza e tradizione, ma anche opportunità di espressione, svago e crescita culturale. Il nostro obiettivo è costruire una rete di eventi tra Tempio e i comuni limitrofi, come Luras, dove organizzeremo un’altra importante manifestazione il 3 e 4 settembre 2025. Il nostro sogno è semplice: creare un territorio in cui i giovani possano restare, partecipare, sognare e realizzarsi”.

