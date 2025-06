Incendio nella notte in una palazzina di Olbia

Incendio stanotte a Olbia, il fuoco è divampato nella veranda di una palazzina: due persone intossicate e venti evacuate. L’allarme è scattato verso le 3,30 in via Petta e in tanti a Olbia hanno sentito il viavai di sirene. Sul, posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Olbia e una arrivata da Arzachena. Le fiamme erano alte e il fumo molto denso.

Due persone sono rimaste intossicate ed è stato necessario il trasferimento in ospedale e per precauzione sono stai evacuati tutti gli abitanti della palazzina di cinque piani, 20 persone. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme mentre due ambulanze del 118 si occupavano di soccorrere gli intossicati. I carabinieri di Olbia hanno gestito la situazione e avviato e indagini per scoprire le cause del rogo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui