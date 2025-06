I commercialisti vincono la Remata dei mestieri 2025

Successo per la Remata dei mestieri 2025 a Olbia.

I commercialisti sono i campioni della Remata dei mestieri 2025. Si è chiusa sabato 14 giugno, con un successo di pubblico e partecipazione, la finale della Remata dei Mestieri, appuntamento ormai iconico per la città, organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Olbia quest’anno con il patrocinio del Comune.

A fare da cornice alla finale, l’energia delle squadre in gara si è intrecciata con l’emozione più profonda: quella del ricordo di Tommy Rossi, storico speaker delle remate e amico della Lega navale, a quasi un anno dalla sua scomparsa. A lui è stata dedicata l’intera manifestazione.

L’edizione 2025 ha segnato anche una svolta: la manifestazione, da appuntamento sportivo è diventato un evento per la città, anche grazie alla collaborazione con il Comune. Ospite della serata il coro Sos Balaros di Monti diretto da Gabriele Barria, che ha regalato emozioni e brividi nella doppia esibizione, all’interno della sede della Lega Navale e poi sul Lungomare di via Escriva.

Dal punto di vista sportivo, a dominare la finale commentata dalla giornalista Antonella Brianda, è stato il team dei Commercialisti, che ha conquistato il primo posto dimostrando grandissima preparazione tecnica e fisica, senza mai perdere la lucidità nelle tre batterie della gara verso l’obiettivo della vittoria. A timonarli Marzio Fabbri, il più giovane timoniere della Lega navale. I commercialisti hanno registrato il tempo di 2.08’09”. A seguire, a pochi centesimi di distacco, 2.08’28. Le Forze dell’Ordine con Maria La Licata al timone, che hanno offerto al pubblico una prestazione tenace, di grande affiatamento e tecnica. A consegnare la targa il comandante della Capitaneria di porto Paolo Bianca, in rappresentanza della Direzione marittima del nord Sardegna. Al terzo posto gli esordienti Bancari, con al timone Serena Lullia, che con determinazione e impegno hanno scalato la classifica a sorpresa fino a disputare la finale con i migliori equipaggi del circuito. A premiarli la capogruppo di maggioranza e grande amica della Lega navale, Maria Antonietta Cossu.

I commercialisti, premiati dal presidente della Lega navale di Olbia Tore Bassu e dal vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, hanno sollevato il trofeo Challenger ceduto dall’Aspo. Lo custodiranno per un anno per poi rimetterlo in palio nell’edizione 2026. Per i commercialisti una doppia dedica della vittoria: a Tommy Rossi e ad Aldo Manzoni, socio della Lega navale scomparso improvvisamente qualche giorno fa.

Il mestolo di legno.

Il mestolo di legno, è andato allo Psyco Team arrivato ultimo in classifica mentre il premio Goliardia è stato assegnato alle Estetiste, che con la loro mise rosa abbinata con tutù hawaiani hanno portato allegria ma si sono distinte anche per un’ottima prestazione, raggiungendo per la prima volta le semifinali.

”Abbiamo voluto che questa finale parlasse di mare, di sport, ma anche di comunità e di identità – ha dichiarato il presidente Bassu -. Con eventi come questo il mare diventa uno straordinario luogo di incontro e condivisione, per gli olbiesi e per i tanti turisti che scelgono Olbia per le loro vacanze. Siamo felici che la Lega Navale, per una sera, sia stata la casa di tutti”.

