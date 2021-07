Nominata garante Ornella Careddu.

Riapre a Tempio l’ufficio del garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Dopo che il Comune aveva recepito le disposizioni di legge con l’approvazione del regolamento aveva nominato il primo garante, l’avvocato Edvige Baldino rimasto in carica fino allo scorso mese di giugno.

Dopo le dimissioni dell’avvocato Baldino l’incarico è stato conferito alla dottoressa Ornella Careddu con il decreto 21 del 9 luglio. L’ufficio è a disposizione delle famiglie delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale e di quanti sono interessati ai problemi relativi alla limitazione della libertà, il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, su appuntamento (telefonando al numero 079/679963).

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è un organismo indipendente istituito nel 2013 presso il Ministero della Giustizia, che opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale dei detenuti anche mediante la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell’umanizzazione delle pene e la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e della funzione dei servizi presenti sul territorio comunale, attivando relazioni ed interazioni cooperative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia.

Il Garante nazionale ha anche il compito di monitorare i rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e di fare azioni di prevenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

