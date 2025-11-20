Tempio ottiene fondi per la videosorveglianza, ok dal Ministero

Nuova videosorveglianza a Tempio grazie a un cofinanziamento ministeriale.

Tempio Pausania è tra i cinque enti sardi ammessi alla graduatoria del Ministero dell’Interno per il cofinanziamento di nuovi sistemi di videosorveglianza comunale. L’approvazione del progetto rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento della sicurezza urbana e del controllo del territorio gallurese, consentendo all’amministrazione di potenziare la rete di telecamere per la prevenzione della microcriminalità e la tutela dei cittadini.

Un risultato salutato, dal deputato leghista Dario Giagoni, con ringraziamenti alla Lega e al Sottosegretario Molteni, per l’impegno profuso nel migliorare la sicurezza del territorio. Oltre Tempio, tra gli enti destinatari del cofinanziamento rientrano cinque realtà della Sardegna: ci sono anche Esporlatu, Porto Torres, Carbonia e l’Unione dei Comuni del Barigadu.

”Si tratta di un impegno concreto, che dimostra attenzione e vicinanza alle esigenze delle comunità locali – ha dichiarato Giagoni -. Un doveroso ringraziamento va anche alla Prefettura, per la costante collaborazione istituzionale e per l’impegno nel sostenere e ampliare i progetti di videosorveglianza, contribuendo a garantire strumenti sempre più adeguati ed efficaci per il controllo del territorio e la tutela dei cittadini. Continueremo a sostenere con determinazione tutte le iniziative utili a rafforzare la sicurezza in Sardegna, consapevoli dell’importanza strategica di sistemi moderni di videosorveglianza per Istituzioni, forze dell’ordine ed enti locali”.

