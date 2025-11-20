Ancora disagi con l’acqua in Gallura

Nel sud della Gallura e nelle Baronie arriva lo stop all’uso dell’acqua per irrigare i campi, disagi anche a Olbia e dintorni. In questo caso si tratta di una riparazione in programma ieri e poi slittata, ma ci sono anche i problemi dell’acqua “sporca” a Torpè e Buddusò. In pieno autunno il Nordest della Sardegna si trova costretto a fronteggiare diversi problemi idrici.

Da mercoledì 19 novembre 2025, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale limita drasticamente l’uso dell’acqua nel bacino del Maccheronis. Non c’è abbastanza acqua per l’irrigazione dei campi a san Teodoro, Budoni, Torpè, Posada e Siniscola. Ale aziende agricole è permesso solo il prelievo necessario per l’abbeveraggio del bestiame e la pulizia delle stalle. L’ordine è arrivato arriva direttamente dall’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, che monitora il rapido calo dell’invaso. I dati aggiornati al 14 novembre mostrano un livello drammatico: appena 0,969 milioni di metri cubi, un valore che non sostiene più le esigenze agricole nel sud della Gallura e nelle Baronie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui