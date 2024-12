Con la carenza di voli in tanti prendono i traghetti per il Capodanno a Olbia

Arrivare in aereo per Capodanno a Olbia non è semplice e nemmeno spostarsi, per questo si registra un grande movimento di passeggeri sui traghetti. Oggi, 29 dicembre, c’era un’immagine molto estiva: le auto in coda al porto. Non è usuale questo movimento ed è frutto del Capodanno di Olbia e delle altre proposte nel resto dell’Isola. Il concerto di Olbia ha già portato il primo risultato col sold out negli alberghi. O, meglio, in quelli che sono aperti in questo periodo. A Olbia è il momento delle ultime rifiniture in vista del concertone di martedì notte. Per la sera di San Silvestro coi Pinguini Tattici Nucleari c’è anche un’offerta specifica della Moby con la sua gigantesca Fantasy.

“L’offerta di Fantasy per passare Capodanno in Sardegna prevede la partenza da Livorno alle 22 del 30 dicembre – spiegano da Moby -. E il ritorno da Olbia la sera del primo gennaio, sempre alle 22, con un prezzo straordinario, prenotabile fino al 30 dicembre: 99 euro andata e ritorno per il viaggio di un adulto, auto e cabina”.

