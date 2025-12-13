Dopo 35 anni l’avvistamento di un presunto Ufo a Tempio resta un mistero

La segnalazione del presunto Ufo sui social.

Dopo 35 anni, riaffiora alla memoria l’avvistamento di un presunto Ufo a Tempio Pausania, sulla provinciale per Castelsardo. A raccogliere questa testimonianza è uno dei tre giovani che avevano visto una sfera luminosa la notte di dicembre 1990. La segnalazione è stata raccolta da Ufosardegna_news, dall’ufologo Antonio Maria Cuccu, che nel 1996 ascoltò il racconto del conducente.

Il presunto Ufo è stato visto intorno alle ore 23, lungo la strada che attraversa prima Viddalba e poi Aggius, dove gli amici decisero di accostare l’automobile sul margine della carreggiata. Una dei tre vide qualcosa. “Alzando lo sguardo, il conducente rimase pietrificato: davanti a lui, a breve distanza, stazionava un oggetto dalla forma sferica, di un bianco accecante, descritto come “grande quanto un lampione da giardino”.

I tre furono attirati anche dal movimento strano: piccoli balzi a bassa quota, avanzando a saltelli, dove un salto e l’altro si arrestava per un istante, quasi sospeso in un silenzio surreale. Una visione che fece molta paura ai giovani e che l’ufologo Cuccu sulla pagina Ufosardegna_news, afferma che si tratterebbe di un classico caso di “bouncing flying ball”, un oggetto luminoso di forma sferica che avanza con un’andatura irregolare e radente al suolo. Un fenomeno raro ma presente negli archivi ufologici internazionali. A 35 anni dall’avvistamento resta il mistero.

