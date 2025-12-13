Dopo 35 anni l’avvistamento di un presunto Ufo a Tempio resta un mistero

UFOUnidentified flying object - UFO. Science Fiction image concept of ufology and life out of planet Earth. 3D illustration.

13 Dicembre 2025

di Maria Verderame

La segnalazione del presunto Ufo sui social.

Dopo 35 anni, riaffiora alla memoria l’avvistamento di un presunto Ufo a Tempio Pausania, sulla provinciale per Castelsardo. A raccogliere questa testimonianza è uno dei tre giovani che avevano visto una sfera luminosa la notte di dicembre 1990. La segnalazione è stata raccolta da Ufosardegna_news, dall’ufologo Antonio Maria Cuccu, che nel 1996 ascoltò il racconto del conducente.

Il presunto Ufo è stato visto intorno alle ore 23, lungo la strada che attraversa prima Viddalba e poi Aggius, dove gli amici decisero di accostare l’automobile sul margine della carreggiata. Una dei tre vide qualcosa. “Alzando lo sguardo, il conducente rimase pietrificato: davanti a lui, a breve distanza, stazionava un oggetto dalla forma sferica, di un bianco accecante, descritto come “grande quanto un lampione da giardino”.

I tre furono attirati anche dal movimento strano: piccoli balzi a bassa quota, avanzando a saltelli, dove un salto e l’altro si arrestava per un istante, quasi sospeso in un silenzio surreale. Una visione che fece molta paura ai giovani e che l’ufologo Cuccu sulla pagina Ufosardegna_news, afferma che si tratterebbe di un classico caso di “bouncing flying ball”, un oggetto luminoso di forma sferica che avanza con un’andatura irregolare e radente al suolo. Un fenomeno raro ma presente negli archivi ufologici internazionali. A 35 anni dall’avvistamento resta il mistero.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI