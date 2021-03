Il programma delle vaccinazioni a Tempio.

Sabato 27 marzo riprenderanno a Tempio le vaccinazioni, riservate ai docenti di ogni ordine e grado e al personale ATA di tutte le scuole cittadine.

Le operazioni si svolgeranno presso il Teatro Tenda, dalle ore 8 e 30 alle ore 13 secondo il calendario degli appuntamenti comunicato agli interessati dal Servizio di Igiene Pubblica.

Per quanto riguarda, invece, i richiami dei vaccini, le operazioni si terranno sempre al Teatro Tenda, nelle date già comunicate dal personale addetto e alla stessa ora in cui è stata inoculata la prima dose. A coloro che hanno ricevuto la prima somministrazione del vaccino in data 12 marzo , la seconda dose verrà somministrata il giorno 2 aprile. Per i vaccinati in data 13 marzo la seconda dose verrà somministrata il giorno 3 aprile. Per i vaccinati in data 20 marzo la seconda dose verrà somministrata il giorno 10 aprile.

“Anche in questa seconda fase – ricorda il sindaco Gianni Addis – il coordinamento medico sarà a cura della Assl con la collaborazione delle tante altre forze in campo: i Servizi sociali del Comune, l’ufficio di Igiene pubblica, la polizia locale, la Protezione civile, le Guardie zoofile, gli impiegati amministrativi della Assl, i medici di base, i medici e gli infermieri che hanno somministrato i vaccini” e il luogo delle operazioni sarà, come ormai di consueto, il Teatro Tenda, allestito con 10 postazioni contemporaneamente e in sicurezza, secondo quanto richiesto dalle norme anticovid, messo gratuitamente a disposizione dalla Società “Piccoli e Grandi Eventi” che ha curato in modo impeccabile il servizio di accoglienza”.

Per ricevere informazioni è possibile contattare gli operatori dei Servizi sociali del Comune ai numeri 079/679983 – 079/679999 – 079/679985 nei seguenti orari: lunedì ore 9-14, martedì ore 9-14 e 15,30-18, mercoledì ore 9-14, giovedì ore 9-14 e 15,30-18 e venerdì ore 9-14.

